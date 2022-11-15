田北辰稱0+3可收貨　江玉歡續促0+0　業界：仍有空間再放寬、倡自由行可堂食

【有線新聞】有立法會議員指會繼續爭取「0+0」，認為對外釋出復常信號很重要。有旅遊業界代表說即使不再提「0+0」，都要放寬「0+3」。

抗疫路線圖再看不到「0+0」，有旅遊業界說即使這樣，目前「0+3」的措施都要放寬。香港旅遊促進會總幹事崔定邦：「我覺得在『0+3』上，如果還有多些空間，例如堂食安排，可以覆蓋自由行客人和商務客人，某程度上旅客和本地居民從外國回港後的行動限制少了。如果我們繼續保持核酸測試或是每日快速檢測，從而換來大家更安心，特別是內地，我覺得是值得。」

一直爭取「0+0」的立法會議員江玉歡說，「0+0」令市民知道何時復常仍然覺得要實施。江玉歡：「『0+0』與『0+3』看似都是黃碼幾天的分別，但這對我們復常態度很重要。每天平均死亡數字大多是單位數，雖然我們明白市民生命寶貴，但我都希望政府告訴我，『0+3』安排會行到何時呢？」

之前同樣有這個疑問的議員田北辰就指，如果「0+3」是中央底線，他無話可說，都會收貨。田北辰：「小心搬石頭砸自己的腳，屆時廣東省將每天配額減至零，那你怎麼辦？由『0+7』到『0+3』已經給予我們很大空間與國際接軌，不過可能這條底線一越過，他們覺得影響內地整個防疫政策，如果是這樣，我無話可說。」