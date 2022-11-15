消委會｜環保棺木使用率持續偏低　指殮葬商態度保守、沒積極推銷

【有線新聞】政府15年前引入環保棺木，但消委會說使用率一直偏低，殮葬商亦沒有積極推銷。

消委會說今年10月聯絡23間持牌殮葬商，了解環保棺木使用情況等的意見，只有12間願意回覆，間接反映業界態度較保守。其中一間殮葬商過去一年沒有顧客選用環保棺木，有10間使用率分別為0.3%至23.9%，亦有一間殮葬商使用率達85%，不過是主要提供環保喪禮服務。