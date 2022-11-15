疑不滿封控累生計　廣州海珠區傳有大批市民上街、破壞圍板推倒警車

【有線新聞】內地疫情持續擴大，周一新增近1.8萬宗新型肺炎本地個案。《人民日報》再發表評論文章，重申要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。另外，網傳廣州海珠區大批市民周一晚疑不滿封控，在街上聚集，並破壞隔離圍板等設施。

《人民日報》周一發表評論文章，重申「外防輸入，內防反彈」的總策略，不過就罕有地無提及「動態清零」。事隔一日，《人民日報》再發表題為《堅定不移貫徹「動態清零」總方針》的文章，強調要深刻理解和把握優化調整疫情防控措，堅持既定的防控策略和方針，科學精準做好疫情防控工作；又認為只有堅定不移貫徹「動態清零」總方針，守住不出現疫情規模性反彈的底線，才能最大程度保護人民生命安全和身體健康，以及最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

「完了，完了，完了，完了。完了，搞到我們這邊來了。完了完了，搞到我們樓下來了。」有網傳片段聲稱，廣州海珠區有大批城中村居民，疑因不滿當局封控措施影響生計，又沒有免費派發物資，周一晚上街聚集抗議；期間有人將圍封用的膠板推倒，又合力將停在馬路的警車弄翻；與穿防護衣物的人員對峙期間，有人鼓掌歡呼，有人向他們扔雜物，現場傳出警報聲。官方暫時未公布事件中是否有人被捕。

內地疫情持續擴大，周一新增近1.8萬宗新型肺炎本地個案。廣東佔最多，有5633宗，其中廣州有超過5500宗。海珠區仍屬重災區，黃埔區部分區域解除臨時管控，番禺區有公共交通恢復營運。

另外重慶有近3000宗，河南2200多宗，內蒙古亦有超過1300宗。甘肅、新疆、河北、青海、黑龍江和雲南等地，都有300宗以上的病例。

至於台灣疫情周二新增超過1.8萬宗本地個案，再多43人病死。