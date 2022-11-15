612基金前秘書施城威遭檢受法律保密資料　入稟高院求警方歸還、禁查閱

【有線新聞】月初在機場被捕的612人道支援基金前秘書施城威入稟，要求禁止警方查閱受法律專業保密權保障的資料。

國安處本月5日在機場以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪拘捕施城威，並向法庭申請兩張搜查令，到他的家中檢取證物。施城威入稟高等法院，要求警方歸還受法律專業保密權保障的資料，及要求法庭頒布禁制令，禁止警方查閱、使用及複製資料，他亦就警方非法扣留及侵害有關資料提出申索。