加拿大水電國企研究員涉為中國間諜被捕　外交部：應依法處理、勿政治化

加拿大警方周一拘捕譯音姓王的35歲華裔男子。他曾任魁北克水電公司研究員，被起訴獲取商業機密、欺詐、未經授權使用電腦及公職人員背信共四項罪名，周二提堂。當中的獲取商業機密罪，是加拿大首次引用《信息安全法》提出起訴，最高刑罰判監10年。

警方指，姓王男子自2018年2月至2022年10月利用職權，私自為中國的大學及中國的研究機構做研究，發表論文及提交專利。他於2016年10月加入魁北克水電公司，公司指他負責研究電池材料，在交通電氣化和儲能卓越中心工作。

安全部門發現問題及投訴後，觸發當局今年8月展開調查。公司強調，一發現有可疑便採取防範措施，今個月解僱姓王男子，他沒有接觸到與核心任務有關的資訊。