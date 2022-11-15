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2022年11月15日
港聞
新聞資訊
律師會陳澤銘：國安法案被告遭長期關押、無保釋不理想 促政府改善
【有線新聞】律師會會長陳澤銘說，國安法案件被告在審訊前長時間關柙的情況不理想，已促請政府改善。
陳澤銘：「我們的責任並非唱好香港，這從來都不是我們的責任，我們亦有發聲，例如一些國安法案件被告在審訊前得不到保釋，他們因為排期較長，準備案情較久，未經審訊被關柙的情況，得不到保釋，情況不理想。不單跟外地朋友溝通，跟香港政府已反映了幾次，認為要改善。」
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