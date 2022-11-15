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2022年11月15日
港聞
新聞資訊
平機會推指引 助聽障者走法律程序 包括在法庭、警署避用複雜字詞
【有線新聞】平機會推出指引，為聽障人士經歷法律程序時在溝通上提供建議。
指引訂明與聽障人士溝通時，必須要找光線充足及安靜的地方，亦要避免用複雜字詞。指引亦建議公共機構，例如法庭、警署等，盡量預備多種形式的輔助服務和科技，切合聽障人士需要。
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