返回
按輸入鍵開始搜尋

平機會推指引　助聽障者走法律程序　包括在法庭、警署避用複雜字詞

【有線新聞】平機會推出指引，為聽障人士經歷法律程序時在溝通上提供建議。 
指引訂明與聽障人士溝通時，必須要找光線充足及安靜的地方，亦要避免用複雜字詞。指引亦建議公共機構，例如法庭、警署等，盡量預備多種形式的輔助服務和科技，切合聽障人士需要。
上一條影片 律師會陳澤銘：國安法案被告遭長期關押、無保釋不理想　促政府改善
下一條影片 鮑彤在京舉行告別儀　多人排隊等候弔唁
客戶服務