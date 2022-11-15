廣東海關從入口原木　檢獲新種「曱甴」

【有線新聞】廣東海關近日在一批進口原木中，檢獲一種全球首次被發現的新品種「曱甴」。

拱北海關所屬中山港海關近日對一批從法屬圭亞那進口的原木進行檢疫時，檢獲一隻蜚蠊。拱北海關保健中心病媒實驗室工程師陳健表示：「我們通過DNA條形碼技術及形態學鑑定，均未匹配到已知的蜚蠊種類，為未被描述過的拉丁蠊屬蜚蠊物種，為全球首次報道。」

或許大家未聽過蜚蠊，但它的另一個叫法一定聽過，便是蟑螂。目前已知的蜚蠊種類有4000多種，是海關口岸監測的重要病媒生物之一，由於它有極強適應力及繁殖力，不僅會威脅原生態環境，更可能傳播疾病。

除了今次之外，中山港海關近3年以來，已發現過5種未曾在內地發現過的蜚蠊。

事實上外來物種近年「源源不絕」輸入，除了不小心被「引入」，亦有人蓄意偷運入境。拱北海關日前在港珠澳大橋一名入境的澳門司機褲袋內，檢獲3隻活蜥蝪。經鑑定兩隻為「睫角守宮」，一隻是「魔物守宮」，都是原產於太平洋島嶼的生物，是小型壁虎。

據了解，這類兩棲物種是內地近年興起的異類寵物之一。據生態環境部公報顯示，目前內地已發現超過660種外來入侵物種，對農業生產、糧食、生物，以及生態安全造成嚴重威脅。