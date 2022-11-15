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高院准黎智英聘英國御用大律師抗辯　律政司不服上訴至終院

【有線新聞】高等法院批准壹傳媒創辦人黎智英聘用英國御用大律師抗辯，律政司不服，上訴至終審法院。 
黎智英被控串謀勾結外國勢力，危害國家安全等罪，案件下月1日開審。高等法院批准英國御用大律師Tim Owen代表黎智英抗辯，律政司早前不服上訴被駁回，大律師公會主席、資深大律師杜淦堃確認，律政司已經申請上訴至終審法院，公會正在商討，現階段不便評論，律政司暫未回覆。
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