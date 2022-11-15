疑乘客充電電池爆炸　渡輪「聲威號」行駛時冒煙　無人受傷

【有線新聞】一艘渡輪行駛期間冒煙，乘客要疏散。

涉事渡輪「聲威號」事後拖返大水坑碼頭，有消防員在船上調查。事發在下午四時，船行駛期間懷疑有乘客的充電電池爆炸，當時船上有142名乘客、5名船員，沒有人受傷。「聲威號」由聲威實業經營，來往三門仔、大水坑及荔枝窩。