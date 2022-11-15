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2022年11月15日
港聞
新聞資訊
職工盟前年街站派防疫物資 兩人認違限聚罰款 官：當時疫情嚴重、行為自私
【有線新聞】職工盟成員前年擺街站派防疫物資，兩人承認違反限聚令，罰款4,000元。
被告黃百勤和劉永森是職工盟屬會建築地盤職工總會的成員，他們前年5月6日連同其他人在金鐘海富中心派防疫物資，旁邊掛有工會旗幟等示威口號，警員曾勸喻他們，指違反當時的四人限聚令，並發出五次口頭警告要求他們散去，但二人沒有理會。
裁判官說案發時疫情嚴重，批評被告行為自私愚蠢，同案十名被告剩下四人未答辯，押後至明年2月再提堂。
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