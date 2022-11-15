簡約公屋｜議員質疑預期進度太理想　何永賢：建築署專隊有起方艙經驗

【有線新聞】政府計劃未來五年興建約三萬個簡約公屋單位，平均每年六千個，被議員質疑是否能夠達標，房屋局局長何永賢說會採用組裝合成建築法，認為可加快建屋。

選委會界別江玉歡：「過去一、兩年類似的過渡性房屋每年只落成了5,500個，想請問局長為何會這麼有把握，真的可以告訴我們每年最少可建六千個單位呢？」

何永賢：「為何這麼有把握做得到呢？其實地盤開工後直至完成過渡性房屋也並不緩慢，他們現在也正使用組裝合成建築法。這個簡約公屋第一會用標準設計，它的組裝合成建築法是更能夠統一設計。另外，今次亦是用建築署的專隊，建築署以往在方艙建設都有類似的經驗，大家記得當時是四個月內建了足足二萬個方艙單位。」