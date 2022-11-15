上水電單車與私家車相撞　鐵騎士昏迷送院

【有線新聞】上水有電單車與私家車相撞，電單車司機昏迷送院。

電單車車頭嚴重損毀，私家車司機協助調查。晚上9時40分，一輛私家車在彩園路，右轉入彩蒲苑停車場時與反方向一輛電單車迎頭相撞，電單車男司機倒地重傷昏迷，由救護車送院。