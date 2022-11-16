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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
網傳有人被反綁棄馬路 警澄清為上水車禍 69歲輕型貨車司機被捕
【有線新聞】網上流傳有人雙手反綁躺在馬路上，警方澄清是一名女子在上水過馬路被撞倒，拘捕一名男子。
該名72歲女子頭部受傷，她星期一在上水樂業路過馬路時被一輛輕型貨車撞倒，送往威爾斯親王醫院。警方初步調查後拘捕69歲司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷，獲准保釋候查，下個月再報到。
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