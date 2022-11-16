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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
議員指改善市容政府權責不清 謝展寰稱環保署將收集垃圾︰長遠當資源處理
【有線新聞】立法會人事編制小組討論重組環境及生態局及環保署，開設至少7個首長級職位，有議員關注重組是否有助釐清權責。
建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓︰「新一屆政府雷厲風行打擊衛生黑點，市容問題其中一點重要的，是政府內部權責不清。」
環境及生態局局長謝展寰︰「今次建議的重組，其中重點是將以往食環垃圾收集工作，撥歸環境保護署處理，我們相信長遠要將所有垃圾當資源處理，對市容方面會否有幫助，我們認為必然有，因為將垃圾收集，將來全部當作資源回收，第一步是減少街邊垃圾桶，可能需要在特定地方放置多些回收設施，將來垃圾站做回收設施，設計、外觀、功能上都會與現時大有不同。」
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