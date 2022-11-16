俄製導彈擊中波蘭邊境村落　路透社：拜登證屬烏方　波蘭或要求啟北約《第四條款》

【有線新聞】北約成員國波蘭邊境村落遭導彈擊中，兩人死亡，波蘭指是俄製導彈，宣布提高軍事戒備。路透社引述北約消息指，美國總統拜登已知會北約和七國集團成員，指落入波蘭境內的是烏克蘭防空導彈，俄羅斯亦否認施襲。俄烏戰火向外蔓延，首次波及北約成員國。

波蘭政府聲明指，東部邊境村落普熱沃多夫，周二下午遭俄羅斯製造的導彈擊中，造成兩人死亡。波蘭隨即召開緊急安全會議，宣布提高軍事戒備狀態。

政府聲明又提到遇襲當日俄軍正大規模轟炸烏克蘭全境，當局已傳召俄羅斯大使要求解釋。

烏克蘭總統澤連斯基亦指控俄軍集中攻擊基建設施，首都基輔等多地共700萬戶停電，電纜受損，連帶鄰國摩爾多瓦也大規模停電，加上波蘭受襲，形容俄軍戰爭恐怖已超越國境。

澤連斯基批評，俄羅斯以導彈攻擊北約領土，是嚴重升級舉動，要求立即採取行動回應。不過波蘭總統杜達態度保守，指這個離烏克蘭邊境僅數公里的村落中彈，相信只是「單一事件」，亦未有證據顯示導彈是由何方發射。

俄羅斯國防部則否認攻擊烏克蘭與波蘭邊境，指當地的導彈碎片，與俄羅斯武器完全無關，批評相關指控是蓄意挑釁企圖令局勢升級。

北約召開緊急會議，有波蘭官員指，很可能要求啟動北約《第四條款》。所謂《第四條款》列明，任何成員國受其他國家或恐怖組織威脅，不論是關於領土、政治或安全，可要求成員國共同討論應對方法，決議須獲一致同意，但未必會採取行動。北約成立以來7次啟動《第四條款》，外界關注北約會否啟動《第五條款》，指明成員國有共同防衛責任，這條條款只動用過一次，就是美國2001年的911襲擊。