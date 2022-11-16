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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
中港簽署協議 推動兩地考古及文化遺產交流合作
【有線新聞】香港與內地簽署合作框架協議，推動兩地在考古及文化遺產方面的交流。
發展局局長甯漢豪與國家文物局局長李群簽署協議，建立恆常交流合作機制，包括考古遺產保護、文物建築保護研究等，雙方會加強大灣區文物遊徑建設，促進展覽交流、文化創意產品開發合作等，目標是協助香港發展成中外文化藝術交流中心，提升民族自豪感和愛國情感。
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