中港簽署協議　推動兩地考古及文化遺產交流合作

【有線新聞】香港與內地簽署合作框架協議，推動兩地在考古及文化遺產方面的交流。

發展局局長甯漢豪與國家文物局局長李群簽署協議，建立恆常交流合作機制，包括考古遺產保護、文物建築保護研究等，雙方會加強大灣區文物遊徑建設，促進展覽交流、文化創意產品開發合作等，目標是協助香港發展成中外文化藝術交流中心，提升民族自豪感和愛國情感。