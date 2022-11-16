0+3下港人赴泰旅遊增一倍　當地推沙灘執垃圾獎賞吸客

【有線新聞】入境檢疫「0+3」後，去泰國旅行的港人是之前的近兩倍，泰國旅遊局下月推出新優惠，吸引港人到當地旅行。

金色的佛像打坐、冥想，闊40米、高60米，相等於大約20層樓高，以純銅製；這個佛像位於泰國曼谷水門寺，興建超過4年，去年疫情下完工，成為世界各地遊客參觀的新景點。

法國旅客Pierre：「很令人讚歎的。（令你感覺怎樣？）很渺小。我們沒有發現疫情前後的曼谷有甚麼不同，因為大家都戴口罩，但我們不擔心會感染。」

台灣旅客童先生：「我想要去比較輕鬆一點的，可以放鬆一點，畢竟疫情期間壓力太大。」

進場參觀不用登記、不用量體溫，只需要戴口罩，與其他人保持一至兩米距離。這裏頗寬敞，信眾參拜時都可以散開一些。

泰國實行入境免隔離一年，5月起更取消入境檢測規定，愈來愈多港人前往泰國旅行，至香港實施「0+3」，上月衝上25,000多人，泰國旅遊局將會有新招數，吸引香港旅客。

泰國政府旅遊局香港辦處處長Naparat Vudhivad：「如果你到沙灘執拾垃圾，作為潛水初學者，你潛水時協助種植珊瑚，回饋大自然，你可以得到奬賞回贈，並在下一個旅程使用回贈。」旅遊局說會與網上旅遊平台合作，獎賞回贈可以下次來泰國用，例如租車、參加導賞團等。

建議大家來泰國前，下載這個「I Lert U」應用程式，一旦迷路或者需要幫忙，可以開啟定位、上載相片，用中文、英文寫下求助內容，翻譯員看到會安排觀光警察幫助。