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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
何俊賢批政府欠有效機制回應議員訴求 田北辰促准食肆等設黃碼區
【有線新聞】立法會一連三日辯論施政報告致謝動議。
漁農界（民建聯）立法會議員何俊賢︰「不要以為我們投贊成票，便代表你們的工作很好而自滿。我們議員手上有遇困難的個案、手上都有20至30個，多次叫特區政府衝前，快點去做，不願意，直至記者訪問便肯做，找記者好過找議員了，整個機制是否能做到管治水平有效回應議員訴求。」
新界西北（實政圓桌）立法會議員田北辰︰「特首昨天斬釘截鐵、說清楚，說「0+3」沒那麼快變「0+0」，叫我「省口水」不要迫他，不過你都要為餐飲零售業做事，最簡單直接是優化「0+3」方案，容許大部份設黃碼區，令外地遊客和國際盛事重返香港。」
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