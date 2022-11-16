荃灣水族店魚缸疑遭倒入漂白水　一批魚蝦死亡

【有線新聞】荃灣一間水族店懷疑被人將漂白水倒入魚缸，導致一批觀賞魚和蝦死亡，損失約2萬元。

店主把死去的觀賞魚撈起，放入膠桶，魚缸內一批水晶蝦亦死了。水族店在青山公路力生廣場，店主中午開舖發現門鎖損毀，又嗅到濃烈漂白水氣味，靠近門口魚缸的魚和蝦都死了，懷疑有人把漂白水從門罅倒入魚缸，於是報警。

警方列作刑事毀壞，暫時無人被捕。