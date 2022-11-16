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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
荃灣水族店魚缸疑遭倒入漂白水 一批魚蝦死亡
【有線新聞】荃灣一間水族店懷疑被人將漂白水倒入魚缸，導致一批觀賞魚和蝦死亡，損失約2萬元。
店主把死去的觀賞魚撈起，放入膠桶，魚缸內一批水晶蝦亦死了。水族店在青山公路力生廣場，店主中午開舖發現門鎖損毀，又嗅到濃烈漂白水氣味，靠近門口魚缸的魚和蝦都死了，懷疑有人把漂白水從門罅倒入魚缸，於是報警。
警方列作刑事毀壞，暫時無人被捕。
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