放寬舊樓強拍門檻　政府目標明年下半年提交草案

【有線新聞】施政報告提出放寬強拍門檻，政府向發展局提交文件，目標明年下半年提交修例草案。

政府建議樓齡50年或以上，但少於70年的私人樓宇，強拍門檻由八成業權降至七成；樓齡70年或以上的樓宇就降至六成，又建議放寬相連地段申請強拍的要求，不論有否共用樓梯連接，兩個或以上的地段，業權百分比會以平均數計算。申請人亦可以將已擁有全部業權的相連地段納入強拍申請，但要一併發展。政府會設立專責辦事處，為小業主提供一站式支援服務。