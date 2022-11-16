私院呈報三宗錯誤處方藥物　涉中大醫院及仁安醫院　部分延遲呈報

【有線新聞】衞生署今年第三季接獲三宗私家醫院呈報錯誤處方藥物，兩宗涉及中大醫院。

第一宗是45歲男病人、有過敏史，中大醫院今年7月為他通淚管，醫生麻醉前知悉病人有過敏史，但錯誤使用會令他過敏的麻醉藥。這宗個案遲了呈報，違反私家醫院實務守則的要求。

第二宗是67歲患癌的男病人，化療時院方錯誤調校輸注機的輸藥速度，院方即時向衞生署呈報這宗個案。中大醫院說，兩人事後無過敏反應，毋須使用強心針。

第三宗個案涉及仁安醫院一名29歲有過敏史的女病人，被錯誤處方抗生素，同樣遲了通報違反守則。