i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月16日
港聞
新聞資訊
私院呈報三宗錯誤處方藥物 涉中大醫院及仁安醫院 部分延遲呈報
【有線新聞】衞生署今年第三季接獲三宗私家醫院呈報錯誤處方藥物，兩宗涉及中大醫院。
第一宗是45歲男病人、有過敏史，中大醫院今年7月為他通淚管，醫生麻醉前知悉病人有過敏史，但錯誤使用會令他過敏的麻醉藥。這宗個案遲了呈報，違反私家醫院實務守則的要求。
第二宗是67歲患癌的男病人，化療時院方錯誤調校輸注機的輸藥速度，院方即時向衞生署呈報這宗個案。中大醫院說，兩人事後無過敏反應，毋須使用強心針。
第三宗個案涉及仁安醫院一名29歲有過敏史的女病人，被錯誤處方抗生素，同樣遲了通報違反守則。
上一條影片
放寬舊樓強拍門檻 政府目標明年下半年提交草案
下一條影片
發改委：續落實 一系列穩經濟政策 瑞銀:內地經濟明年首季前增長仍乏力
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜的士司機為差3元車資 爆粗怒罵後生仔 業界：不要過分執著車資問題
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
港鐵柴灣站扶手電梯脫軌 料乘客衣物攝入肇禍