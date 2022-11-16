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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
醫委會接11宗非本地醫生執業申請 7宗獲批
【有線新聞】醫委會過去半年接獲11宗非本地培訓醫生來港執業的申請，其中7宗申請獲批。
政府去年修例引入非本地醫生，醫務衞生局說，由去年6月公布第二批認可醫學院名單直至本月初，醫委會接獲超過80宗查詢，收到11宗特別註冊申請，7宗已經獲批，這些申請人都持有專科醫生資格，包括腸胃肝臟科、放射科、麻醉科等。局方說，每宗申請處理時間受不同因素影響，沒有就多久要完成處理訂立指標。
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