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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
增6,656宗確診、多8人離世 18校有班別停課
【有線新聞】本港新增6,656宗確診，輸入個案517宗，多8人死亡。
本地個案佔6,139宗，有665間學校有呈報個案，涉及1,075名師生，另有18間學校共21班要停課7天。新變種病毒方面，多9宗XBB本地個案，BQ.1.1本地個案就多10宗。
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