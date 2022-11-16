i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月16日
港聞
新聞資訊
張舉能：香港普通法在中國境內蓬勃發展
【有線新聞】終審法院首席法官張舉能說，香港的普通法傳統在奉行大陸法的中華人民共和國內繼續蓬勃發展。
張舉能以視像形式出席第十八屆亞太區首席法官會議，他提到國家主席習近平今年7月1日的演說，肯定了司法機關依法獨立行使審判權及香港保持普通法制度，又說不論是普通法或大陸法的司法管轄區、來自東方還是西方，彼此之間可以互相學習、互相支持、互有得着。
上一條影片
增6,656宗確診、多8人離世 18校有班別停課
下一條影片
米埔保護區鳥糞驗出H5N1 漁護署稱三公里內沒雞場、已加強監控工作
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜的士司機為差3元車資 爆粗怒罵後生仔 業界：不要過分執著車資問題
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
港鐵柴灣站扶手電梯脫軌 料乘客衣物攝入肇禍