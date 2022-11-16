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張舉能：香港普通法在中國境內蓬勃發展

【有線新聞】終審法院首席法官張舉能說，香港的普通法傳統在奉行大陸法的中華人民共和國內繼續蓬勃發展。
張舉能以視像形式出席第十八屆亞太區首席法官會議，他提到國家主席習近平今年7月1日的演說，肯定了司法機關依法獨立行使審判權及香港保持普通法制度，又說不論是普通法或大陸法的司法管轄區、來自東方還是西方，彼此之間可以互相學習、互相支持、互有得着。
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