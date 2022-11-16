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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
米埔保護區鳥糞驗出H5N1 漁護署稱三公里內沒雞場、已加強監控工作
【有線新聞】米埔自然護理區有環境樣本驗出H5N1禽流感病毒。
港大公共衞生學院研究團隊本月9日在米埔自然護理區收集一批環境樣本，在一個鳥糞樣本驗出H5N1禽流感病毒，負責管理的世界自然基金會香港分會已加強消毒觀鳥屋及浮橋等。
漁護署說，會監察區內雀鳥情況，又說護理區三公里範圍內沒有雞場，已加強禽流感的監控工作，留意本地活家禽農場及批發市場的情況。
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