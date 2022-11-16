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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
非法回佣兼呃客保費、涉款約94萬 前渣打保險經理涉賄賂及欺詐罪 明日提堂
【有線新聞】渣打銀行一名前保險經理被廉署起訴賄賂和欺詐罪，明天在東區裁判法院提堂。
33歲被告陳嘉謙在2019年派駐灣仔一間渣打分行，負責推介客戶透過渣打購買保誠的保險產品。案情指，他協助兩名客戶投保，之後涉嫌轉介其中一名客戶給一名保誠保險代理直接投保，換取對方約12萬元的非法回佣。被告亦涉嫌向客戶訛稱協助他們交保費，從戶口轉走共82萬元，再向保誠訛稱客戶申請取消保單，將錢轉至親信的戶口。
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