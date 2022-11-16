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2022年11月16日
港聞
新聞資訊
19年愛丁堡廣場衝突 兩男暴動等罪成 判囚三年九個月
【有線新聞】2019年反修例期間，愛丁堡廣場集會發生衝突。兩名男子暴動等罪成，入獄三年九個月。
2019年12月22日，有示威者與防暴警察在中環愛丁堡廣場衝突。23歲被告蕭子峰踢警員被制服，他的中學同學23歲陸家裕意圖拉走他。法官葉啓亮判刑說，當日事出突然、沒有預謀，兩人一時衝動犯案，亦不是帶領暴動的人，但陸家裕搶犯令暴力升級，以三年七個月為量刑起點，考慮他們同時干犯協助罪犯及襲警，加刑至三年九個月。
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