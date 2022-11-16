判販毒案無罪被指犯法律錯誤　高院法官金貝理明年8月提早退休

【有線新聞】司法機構證實，高等法院原訟庭法官金貝理明年8月提早退休。

現年66歲的金貝理2016年獲委任為高等法院原訟法庭法官，她早前處理一宗機場販毒案時，裁定表證不成立。上訴庭上月28日頒判詞指，金貝理的裁決犯下法律錯誤，造成嚴重司法不公。

司法機構回覆查詢說，金貝理選擇了延長退休年齡至70歲，但今年8月初已通知終審法院首席法官張舉能，會於明年8月提早退休。