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今年首十月錄204宗樹木意外　甯漢豪：暫未計劃訂立樹木法

今年首十月錄204宗樹木意外　甯漢豪：暫未計劃訂立樹木法

【有線新聞】發展局說，暫未有計劃訂立樹木法。
發展局局長甯漢豪回覆立法會議員周小松書面質詢說，今年首10個月共錄得204宗樹木意外報告，其中18宗造成傷亡，較去年的總數多5宗，這些樹全部沒無安裝樹木傾斜傳感器。當局說，未有計劃訂立針對樹木管理的法例，但會檢視本港管理樹木的方法及成效。
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