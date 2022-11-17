世界盃2022｜C朗拿度患病缺席操練　無緣友賽尼日利亞　專訪證去年幾乎加盟曼城

【有線新聞】準備世界盃決賽周作的葡萄牙國家足球隊，基斯坦奴朗拿度缺席操練。

球隊指C朗因為腸胃炎無法參與練習，香港時間星期五凌晨在里斯本友賽尼日利亞肯定無法披甲。主帥費蘭度山度士強調，C朗患病千真萬確，並非為了分散注意力。

這位37歲隊長，早前被傳媒發現訓練期間被國家隊隊友孤立。

透露被曼聯背叛的C朗，在英國接受專訪的其他內容陸續曝光，當中包括指責年輕球員的態度沒有尊重具豐富經驗的前輩，亦親口承認在回歸曼聯之前幾乎加盟曼城，但被前領隊費格遜制止。