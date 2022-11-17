海關拘15人涉走私高仿真球衣　乘世界盃轉口歐洲南美　市值逾5千萬

【有線新聞】世界盃即將舉行，海關加強打擊走私冒牌貨品，過去兩星期一共拘捕15人，涉嫌走私冒牌球衣，市值超過5千萬元。

檢獲的球衣超過10萬件，全部是即將出戰世界盃的國家隊球衣，每件售價約500元，比正貨便宜三分一至三分二不等。海關上月31日至上周四採取行動，在深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸，截查14輛入境貨車，檢獲超過9萬件冒牌球衣，拘捕14名貨車司機。

深圳灣貨物組指揮官張瑞敏︰「貨櫃中間及較後位置的貨物，密度明顯較高，比放在貨櫃門口的貨物的密度相對之下有明顯分別，因此引起了我們的懷疑。大部份的貨物都是以相類似的包裝手法，以圖魚目混珠，增加海關人員檢查的難度。」

海關相信這批球衣會轉口到歐洲、南美洲，小部分會於本地派遞，於是鎖定5間本地物流公司，再撿獲8000多件冒牌球衣，並拘捕一間網店負責人。

版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正︰「不法分子企圖趁世界盃臨近，出售這批無牌球衣圖利，他們不惜工本，提高無牌球衣的仿真度，大部分檢獲的球衣都是最新版的國家隊球衣，球衣上有立體印字，吊牌上大家可看到有條碼反映球衣顏色、尺寸，以及有關的密碼。」

海關呼籲市民光顧信譽良好的商店，物流及零售商驗收貨物時應小心謹慎，留意是否冒牌貨。