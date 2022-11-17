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2022年11月17日
港聞
新聞資訊
郭卓堅撤回疫苗通行證司法覆核申請
【有線新聞】郭卓堅早前入稟申請司法覆核，要求取消疫苗通行證和安心出行，他今日撤回疫苗通行證的申請。
郭卓堅︰「因為疫苗通行證（覆核申請）要提交醫療報告等，我沒錢處理，但安心出行的我有信心贏。醫衞局局長盧寵茂在立法會衛生事務委員會說，安心出行現在不是用作防疫，是用作追蹤人的行蹤，我們沒犯法，為何要讓你追蹤行蹤？」
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