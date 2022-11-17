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視俄羅斯、中國、伊朗為最大安全威脅　英軍情五處處長稱華意圖改寫遊戲規則

【有線新聞】英國軍情五處處長麥卡勒姆表示，俄羅斯、中國和伊朗是英國最大的安全威脅，批評其利用脅迫、威嚇和暴力手段謀求自身利益。
英國軍情五處處長麥卡勒姆︰「中國當局用盡一切方法監控海外華人，並在認為有必要時恐嚇海外華人，這在各球各地都發生，從脅迫、強行遣返中國公民，以至騷擾和襲擊。」
麥卡勒姆提到上月在曼徹斯特中國領事館外，有示威者受到武力對待，有跡象顯示未來打壓會升級，表明英方把中國視為最能改變遊戲規則的戰略挑戰。他以足球作比喻，指俄羅斯是直接用手肘打臉及經常作弊，但中國就意圖改寫規則，收買聯賽、招攬對手教練。
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