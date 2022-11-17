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港鐵利東站一度冒煙　消防料抽風系統測試捲灰塵惹誤會

【有線新聞】港鐵利東站一度冒煙，消防調查相信是測試抽風系統捲起灰塵引致誤會。
消防煙帽隊檢查站內各種設施，沒有發現任何火警跡象。有乘客中午乘搭往金鐘列車，見到月台位置有煙霧，懷疑發生火警於是報警。警方、消防到場調查，翻查月台閉路電視及向港鐵職員了解，相信是站內測試抽風系統，捲起灰塵造成煙霧。
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