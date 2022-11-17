議員批搶人才政策乏彈性　馬雲、馬化騰也不符「高才通」

【有線新聞】立法會第二日辯論施政報告致謝動議，議題包括招攬人才企業等，有議員認為政府未有留人才措施，搶人才政策亦不夠彈性。

選委會界別（新民黨）容海恩︰「企業老闆沒有年薪的，『高才通』原來自己也不脗合，『高才通』的最低門檻，例如創辦阿里巴巴的馬雲未必在全球百大大學畢業、創辦騰訊的馬化騰亦不是在全球百大畢業，沒有一張紙證明年薪。」

工業界二（經民聯)）吳永嘉︰「金融時報是如何搶客及留客？當大家想退訂網上服務時，好像Netflix及Spotify等，平台會將你帶到另一個留客的網頁，問他是否想清楚要退訂推訂原因。政府可參考有關做法主動調查訪問，了解市民真正想法。」