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2022年11月17日
港聞
新聞資訊
議員批搶人才政策乏彈性 馬雲、馬化騰也不符「高才通」
【有線新聞】立法會第二日辯論施政報告致謝動議，議題包括招攬人才企業等，有議員認為政府未有留人才措施，搶人才政策亦不夠彈性。
選委會界別（新民黨）容海恩︰「企業老闆沒有年薪的，『高才通』原來自己也不脗合，『高才通』的最低門檻，例如創辦阿里巴巴的馬雲未必在全球百大大學畢業、創辦騰訊的馬化騰亦不是在全球百大畢業，沒有一張紙證明年薪。」
工業界二（經民聯)）吳永嘉︰「金融時報是如何搶客及留客？當大家想退訂網上服務時，好像Netflix及Spotify等，平台會將你帶到另一個留客的網頁，問他是否想清楚要退訂推訂原因。政府可參考有關做法主動調查訪問，了解市民真正想法。」
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