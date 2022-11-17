養和醫院成港大附屬教學醫院　明年4月起聯合培訓臨床醫護

【有線新聞】養和醫院與港大醫學院合作，成為港大的附屬教學醫院。

港大醫學院長劉澤星與養和醫院院長李維達簽署合作備忘錄，雙方明年4月開始會展開臨床醫護聯合培訓計劃，港大將分派醫學院教授及醫護人員到養和醫院提供臨床服務。港大的醫科生亦可到養和旗下的醫院、醫療中心學習，以培育高質素的醫護人員。