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2022年11月17日
港聞
新聞資訊
養和醫院成港大附屬教學醫院 明年4月起聯合培訓臨床醫護
【有線新聞】養和醫院與港大醫學院合作，成為港大的附屬教學醫院。
港大醫學院長劉澤星與養和醫院院長李維達簽署合作備忘錄，雙方明年4月開始會展開臨床醫護聯合培訓計劃，港大將分派醫學院教授及醫護人員到養和醫院提供臨床服務。港大的醫科生亦可到養和旗下的醫院、醫療中心學習，以培育高質素的醫護人員。
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