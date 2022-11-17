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2022年11月17日
體育
新聞資訊
國際足球友誼賽 阿爾巴尼亞1:3意大利
【有線新聞】國際足球友誼賽，意大利作客反勝阿爾巴尼亞3比1。
未能晉身世界盃決賽周，藍衫的意大利，開賽16分鐘失守。伊斯馬利接應罰球頂入，替阿爾巴尼亞領先。
不過意大利只用了4分鐘，就能夠追平，建功的是迪羅倫素。
助攻的基列科，就在25分鐘為意大利反超前。這位弗賴堡翼鋒，換邊後直至64分鐘，攻入個人今場第二球，協助這支應屆歐洲國家盃冠軍，兼4屆世界盃盟主，反敗為勝。
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