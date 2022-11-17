永安旅遊：「0+3」帶動外遊　團客增八成　自由行訂單達疫情前近半

【有線新聞】有旅行社說「0+3」帶動外遊市場，實施近兩個月以來，旅行團客量增加八成。

永安旅遊說由9月23日實施「0+3」至本月中，旅行團客量已經達到疫情前同期的一成，土耳其和日本團增長較明顯，自由行機票和酒店套票訂單亦上升兩至三倍，達到疫情前同期接近一半水平。旅行社說隨着航空公司陸續增加航線及提升航運力，預計明年訂單會繼續增長。