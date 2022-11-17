i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月17日
港聞
新聞資訊
永安旅遊：「0+3」帶動外遊 團客增八成 自由行訂單達疫情前近半
【有線新聞】有旅行社說「0+3」帶動外遊市場，實施近兩個月以來，旅行團客量增加八成。
永安旅遊說由9月23日實施「0+3」至本月中，旅行團客量已經達到疫情前同期的一成，土耳其和日本團增長較明顯，自由行機票和酒店套票訂單亦上升兩至三倍，達到疫情前同期接近一半水平。旅行社說隨着航空公司陸續增加航線及提升航運力，預計明年訂單會繼續增長。
上一條影片
台大熊貓「團團」病情趨穩 可坐著食竹葉兼爬行
下一條影片
河南鄭州四月大女嬰疑因防疫遭拒診病歿 市衛健委介入調查
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒
網傳有人被反綁棄馬路 警澄清為上水車禍 69歲輕型貨車司機被捕