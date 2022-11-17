抵港檢測調整　下周一起取消第四及第六日核酸　續須七天快測

【有線新聞】政府下周一實施新的入境檢測安排，抵港人士四次核酸檢測減少至兩次，快速抗原測試的要求維持不變。換言之，即日起，由海外和台灣抵港人士毋須在第四日及第六日做核酸檢測。

即日起由海外地區或台灣抵港人士只須要在抵港當日及抵港後的第二日做核酸檢測，毋須像現時般連第四、第六日都要做，上機前以及抵港後首七天繼續要做快測。

醫務衞生局副局長李夏茵：「重申一次，我們沒有放寬到入境的要求，我們只是優化了整個程序，我們仍然須要從海外地區及台灣入境的人士每天都要做快速測試直至第7日，只不過核酸檢測的靈敏較高，所以就維持在落機當日及第二日做核酸測試已可。」

李夏茵解釋，旅客現時抵港後首兩次核酸檢測的陽性比率已經超過八成，加上入境人士抵港後可在社區活動，即使在第四或第六日確診，不排除他們是在本地感染。

既然可以減少入境檢測次數，是否有空間直接放寬到「0+0」？李夏茵：「其實特首也說過，0加多少已無意思，希望市民及記者也有個感覺，疫情是反反覆覆，現時更有上升趨勢，要十分謹慎走每一步才可知道繼續放寬的地步是怎樣，希望可在防疫及民生取得平衡點，亦希望疫情可以軟著陸，大家的生活都可以回去平穩的地步。」