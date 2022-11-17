東京連續兩日過萬宗確診 當局提高疫情警戒級別

【有線新聞】日本東京都提高疫情警戒級別。

東京過去兩日錄得過萬宗確診，當局開會後，宣布上調疫情警戒級別至第二高，警告感染將再次蔓延。衛生部門指日本踏入第八波疫情，確診患者急增，將為醫療系統帶來壓力。市民應減少高風險行為。