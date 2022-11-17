市民曾持免針紙可獲「過渡疫苗通」　二價復必泰最快下月可接種

【有線新聞】針對Omicron變種病毒的復必泰二價疫苗最快本月底抵港，下月可供市民接種。另外，曾經持有免針紙又打了至少一針的市民，在完成接種三針前，可申請臨時疫苗通行證。

醫衞局說已經成功採購到復必泰二價疫苗，最快月底運抵香港，下月內可以開始接種，供市民選擇作為第四針，醫務衞生局副局長李夏茵：「二價疫苗會不會，剛才這位記者提問，會不會變成醫定必須打第四針，其實我們很尊重科學委員會和疫苗專家建議，現時未有打算將它變成一定要打的針。」

本月底前5至11歲兒童要打齊兩針，12歲以上人士就要打齊三針，才符合疫苗通行證要求。醫衞局宣布現在持有或曾經持有免針紙的市民，如果打了至少一針可以申請過渡疫苗通行證，方便他們打齊針前出入不同處所。

李夏茵：「例如他要做手術，手術前後醫生可能勸諭他先等一等，這些情況比較個別、短暫，這些市民就很慘。如果我們11月30日實施了，必須打齊三針才能進入處所，他就要等一段頗長的時間。就這些個案可以給他一段短時間過渡，所以你會看到過渡期的時間很短，直至他可以接種下一針。」

李夏茵估計有約5萬人可以受惠，包括早前被裁定免針紙失效的市民，他們可以帶同免針紙，到社區疫苗接種中心等地方申領。