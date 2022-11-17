APEC｜李家超抵曼谷　機場歡迎問候習近平

【有線新聞】行政長官李家超抵達泰國曼谷出席亞太經合組織會議（APEC），他說期間有機會與國家主席習近平交流，又透露在機場見過習近平。

行政長官李家超：「最主要是接機歡迎習主席，兼且向他問候。當然在真真正正會議期間，我相信都有機會大家見面。（記者：有甚麼交流？會否有機會一同吃早餐、一同聊天、見面的機會？）這些到實際真真正正大會安排，我們留待大會安排。」

李家超到埗後先後會見泰國總理、中國駐泰國大使及泰國中華總商會，介紹香港情況，尋求兩地合作。