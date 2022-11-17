駱惠寧：由亂到治局面非輕鬆得來　港人應自覺維護中共領導

【有線新聞】中聯辦主任駱惠寧說二十大報告關於一國兩制的論述是歷來最多，充分體現其重要地位，又提到香港當前由亂到治的局面不是輕鬆得來，香港市民應自覺尊重黨的領導和維護國家根本制度。

中聯辦主任駱惠寧：「當前香港從由亂到治走向由治及興，絕不是輕輕鬆鬆敲鑼打鼓就會實現，在座的一些朋友無懼反中亂港勢力的抹黑，堅定投身香港國安立法，完善選舉制度等重大鬥爭，體現了報國為民的忠誠勇毅，令人敬佩。特別行政區所有居民應當自覺尊重和維護中國共產黨的領導，自覺尊重和維護國家的根本制度，堅定維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，推動香港一國兩制實踐始終沿着正確的軌道前行。」