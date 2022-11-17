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2022年11月17日
港聞
新聞資訊
入境核酸四變二 4日3夜團難受惠 旅議會倡只做機場核酸
【有線新聞】旅議會主席徐王美倫說減少海外人士的核酸檢測次數，對入境旅行團影響不大，希望能放寬至只做機場核酸檢測。
旅遊業議會主席徐王美倫：「接待訪港旅客的慣性通常較多集中3日2夜或4日3夜，3日2夜旅行團在現行核酸檢測，第0、2、4、6日沒影響，他們在第3日已離開香港，如果對4日3夜的旅客，現時新公布的放寬措施他們未能受惠。」
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一期一匯 17/11/2022
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