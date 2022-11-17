類鼻疽｜深水埗再多一人染病　配水庫通氣口樣本驗出病菌　當局將加裝濾網

【有線新聞】本港新增一宗類鼻疽感染個案，患者是一名61歲男子，同樣居於深水埗。衞生防護中心聯同港大，早前於石硤尾及蝴蝶谷配水庫採集約200個環境樣本，當中發現6個通氣口附近，樣本含「類鼻疽伯克氏菌」。

港大微生物學系講座教授袁國勇：「這些泥土有機會經通氣口進入水庫中，這個我們要承認，因為這個和地面只有一米距離，基本上泥土的基因排序、細菌排序和病人血內種到的基因排序是高度同源的，換句話說我們有理由相信，泥土內的細菌是真的進入了病人的血內。現在的問題是到底如何進入？這個是今天我們也沒有辦法搞清楚。」

當局指，水務署會陸續為轄下其餘175個配水庫，約2400個通氣口加裝濾網，目標在兩個月內完成。