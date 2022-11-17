港區人大代表下月換屆　消息指譚耀宗無意連任

【有線新聞】港區人大代表下月換屆，消息指全國人大常委譚耀宗無意競逐連任，譚耀宗則指下周一選舉會議首次全體會議時交代。

全國人大常委譚耀宗：「我現階段不會討論任何人選，或評論任何人參與或不參與，關於我自己的事情，等待下周開會時大家便會明白。」