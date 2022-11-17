防止虐兒會熱線接逾千宗舉報　近六成屬身體虐待　倡加重監禁罰則

【有線新聞】防止虐待兒童會支援熱線，本年共接獲1136個舉報和諮詢。

當中168宗為懷疑虐兒個案，共涉及202名兒童，介乎6至8歲的兒童最多、佔約27%；3至5歲佔約21%，反映學前及初小兒童屬高危組別。虐兒個案中有96宗屬身體虐待、佔近六成；性侵犯有20宗。防止虐待兒童會建議，提高侵害人身罪條例最高監禁10年的罰則，並盡快完成強制舉報虐兒的立法工作。