警拘十男檢250項兒童色情物品　疑藉網上遊戲認識誘自拍裸照

【有線新聞】警方拘捕10名男子，涉嫌串謀發布及管有兒童色情物品，檢獲逾250條兒童色情片段或照片。警方指有疑犯透過網上遊戲結識，並誘使兒童自拍裸照，呼籲家長注意。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明：「犯罪者會投其所好，了解到小朋友想要金錢利益，或者玩網上遊戲想要武器，犯罪者都會捉緊小朋友心態，利誘他發送一些裸露照片或者影片，例如小朋友經常關上房門玩電話、玩網上遊戲，會在網上認識了不同的人，會否有一些危機，這些都靠小朋友的照顧者家長及身邊相信的人留意。」

警方今年首三季錄得55宗涉及兒童色情物品案件，較去年同期上升4%，大部分受害人為女性，七成人介乎12至16歲。