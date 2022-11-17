美國農場遭放走上萬貂鼠仍未尋獲　當局籲提高警覺恐威脅寵物或禽畜

【有線新聞】美國俄亥俄州一間農場被闖入，放走飼養的貂鼠，約一萬隻貂鼠仍未尋獲。

俄亥俄農場遭人闖入，放走上萬貂鼠。美國農場內多達四萬隻貂鼠一度被放走，大部分已被職員捕獲，但仍見到有貂鼠走動，附近民眾手持獵槍協助追捕，不少貂鼠被行經的車輛輾過。當局指牠們可能威脅寵物或禽畜，呼籲民眾提高警覺。出事的農場位於辛辛那提以北，靠近印第安納州邊界，飼養貂鼠用來製作皮草，周二晚遭人闖入並放走貂鼠。消息人士指，現場被人噴上動物保護團體的英文簡稱及「我們會再回來」的字句，相關團體聲稱與本月初另一宗放走農場貂鼠事件有關。