i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月17日
兩岸國際
新聞資訊
美國農場遭放走上萬貂鼠仍未尋獲 當局籲提高警覺恐威脅寵物或禽畜
【有線新聞】美國俄亥俄州一間農場被闖入，放走飼養的貂鼠，約一萬隻貂鼠仍未尋獲。
俄亥俄農場遭人闖入，放走上萬貂鼠。美國農場內多達四萬隻貂鼠一度被放走，大部分已被職員捕獲，但仍見到有貂鼠走動，附近民眾手持獵槍協助追捕，不少貂鼠被行經的車輛輾過。當局指牠們可能威脅寵物或禽畜，呼籲民眾提高警覺。出事的農場位於辛辛那提以北，靠近印第安納州邊界，飼養貂鼠用來製作皮草，周二晚遭人闖入並放走貂鼠。消息人士指，現場被人噴上動物保護團體的英文簡稱及「我們會再回來」的字句，相關團體聲稱與本月初另一宗放走農場貂鼠事件有關。
上一條影片
江蘇男疑醉酒後帶狗落樓搭電梯睡著 寵物狗出電梯離奇被繩勒死
下一條影片
涉多次輕鐵路軌放雜物 男子涉意圖危害乘客被捕
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜港女埋單不夠現金要出外提款 拒留下手機、小童 疑被職員鬧食霸王餐｜附餐廳回應
文具店老闆聲稱被盜竊公開個資相片 貴州女童疑不堪壓力跳樓亡
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒
網傳有人被反綁棄馬路 警澄清為上水車禍 69歲輕型貨車司機被捕